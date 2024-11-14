SVG карта местности

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Нужно создать интерактивную SVG карту местности, аналогичную как пример во вложении. Обычно экспортируют из Mapbox и потом дорабатывают. По итогу должно быть изображение векторное части карты с городами и маршрутом по аналогии с примером. Если есть опыт и портфолио в этой области, пишите)

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10 часов назад
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