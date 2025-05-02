Скетч-художник для концепт-сцен

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  2. Иллюстрации и Рисунки
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Требуется скетч-художник для визуализации концепт-сцен по тексту проекта. Необходимо передать атмосферу, характер и динамику сцен, без излишней детализации. Работа будет выполняться удалённо и поэтапно. Бюджет будет согласован отдельно.

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