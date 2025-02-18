Для сайта который я прикрепляю во вложении нужно сделать 30 интсграм постов (1080*1350, которые также можно сделать квадратными без потери элементов дизайна) и 30 stories в этим же дизайном, просто адаптация для 1080*1920. Это шаблоны постов без определенной темы, пример также в приложении. Нужно использовать теже цвета, шрифты и графические элементы, как в сайте