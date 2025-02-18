Шаблоны Instagram постов в Canva

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Закрыт2 заявки29 просмотров

Для сайта который я прикрепляю во вложении нужно сделать 30 интсграм постов (1080*1350, которые также можно сделать квадратными без потери элементов дизайна) и 30 stories в этим же дизайном, просто адаптация для 1080*1920. Это шаблоны постов без определенной темы, пример также в приложении. Нужно использовать теже цвета, шрифты и графические элементы, как в сайте

CanvaInstagramДизайн постов
2 дня назад
guest_1746870927080
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