Зробити 3 зображення в Canva за зразком

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки5 просмотров

Потрібно створити 3 прості зображення для соцмереж. Дам тексти й приклади дизайну. Робота в Canva — можна використовувати шаблони. Головне — акуратність і читабельність. Ідеально для новачків із базовим почуттям стилю.

CanvaСоздание картинок
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