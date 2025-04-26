Несколько картинок и одно видео в общей стилистике

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт8 заявок69 просмотров

Нужно оформление для статьи со сравнением курсов блогеров. Несколько картинок и одно простое короткое видео

Полноценное ТЗ прикрепляю архивом.

Дизайн постовОтрисовка логотиповСоздание баннеровСоздание видеоСоздание картинок
10 дней назад
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