Требуется создать креатив для печати на футболке в виде подарка на день рождения. Картинка должна выглядеть как постер ток-шоу, включая образ и обстоятельства жизни человека. Креатив состоит из текстовой части сверху и изображения снизу. Необходимо выбрать подходящий шрифт и стилизовать изображение человека с его фотографий, помещая его на фон студии ток-шоу. Стиль не принципиален, можно использовать поп-арт. Формат: вертикальный прямоугольник для печати на футболке. Требования к разрешению и качеству: достаточно для печати на футболке, обсуждаемо с исполнителем. Дедлайн: до утра 29-го апреля.