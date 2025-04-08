Необходимо создать 5 промежуточных кадров для анимации поворота головы (вверх/вниз) в уже заданном стиле. Один кадр уже готов, требуется нарисовать оставшиеся 4. Важно, чтобы иллюстрация соответствовала стилю и была полноценной. Срок выполнения задания - 2 дня.
Создание картинки для печати на футболке для подарка на день рождения
Требуется создать креатив для печати на футболке в виде подарка на день рождения. Картинка должна выглядеть как постер ток-шоу, включая образ и обстоятельства жизни человека. Креатив состоит из текстовой части сверху и изображения снизу. Необходимо выбрать подходящий шрифт и стилизовать изображение человека с его фотографий, помещая его на фон студии ток-шоу. Стиль не принципиален, можно использовать поп-арт. Формат: вертикальный прямоугольник для печати на футболке. Требования к разрешению и качеству: достаточно для печати на футболке, обсуждаемо с исполнителем. Дедлайн: до утра 29-го апреля.
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