Дизайнер обложек на тетради

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок41 просмотр

Ищем дизайнера, который сможет создать креативные варианты обложек на тетради. Оклад будет обсужден в процессе переговоров.

Дизайн обложек
17 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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