Дизайнер инфографики

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок219 просмотров

Требуется дизайнер для постоянной работы на платформе, занимающейся одеждой и аксессуарами. Основные задачи включают анализ конкурентов, разработку уникального торгового предложения (УТП), создание слайдов с инфографикой, контентом и генерация в ИИ. Также требуется тестирование слайдов в сервисе Марпла. Необходимо предоставить портфолио и выполнить 2 тестовых слайда.

Создание инфографики
16 дней назад
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