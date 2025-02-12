Ищем иллюстратора, который сможет скопировать изображение, которое очень похоже на это (просто нужное изображение не крепится). Также необходимо будет сделать еще несколько вариантов с разными цветами. Желательно, больше вектора, если такое не возможно сделать в векторе, давайте подумаем о растре.