Дизайнер для создания фото книги в журнальном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка265 просмотров

Ищем графического дизайнера для создания фото книги в журнальном стиле, которая рассказывает историю дизайнера и его лукбук. Объем работы составляет около 50 страниц. Сроки выполнения до 12 мая. Оплата обсуждается индивидуально. Бриф и дальнейшее обсуждение будет проводиться в личных сообщениях.

месяц назад
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Заявки фрилансеров

Лера
 
22 года
3 года в сервисе
Была
9 часов назад
9 отзывов
месяц назад