Требуется корректировка баннера для канала YouTube, чтобы изображения девушки и кошки, а также названия вписывались в установленные рамки для компьютеров и мобильных устройств. Идеи и навыки профессионалов приветствуются для достижения оптимального результата.
Изменить текст на картинке
Приветствую! Нужно заменить текст на изображении в файле "na kierunku Psychologia, w specjalności psychologia stosowana, w dyscyplinie naukowej nauki społeczne.” Но чтобы шрифт оставался тем же!
Указывайте стоимость, дедлайн и телеграмм для контакта!
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