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Закрыт6 заявок244 просмотра

Приветствую! Нужно заменить текст на изображении в файле "na kierunku Psychologia, w specjalności psychologia stosowana, w dyscyplinie naukowej nauki społeczne.” Но чтобы шрифт оставался тем же!

Указывайте стоимость, дедлайн и телеграмм для контакта!

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20 дней назад
freelanseeer_ua
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