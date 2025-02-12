Необхідно створити дизайн макету розміром 20*30 см для виготовлення пазлу в програмі Photoshop. Обробка повинна бути виконана в певному стилі з використанням штучного інтелекту. Термін виконання - 2 робочих дні.
Создание дизайна колоды МАК карт
• Создать дизайн (картинка+текст) колоды МАК карт для предпринимателей: лицевой и оборотной стороны
• Создать макет инструкции размер А5, которая будет внутри коробки: скорее всего будет двусторонняя печать (1 страница с 2х сторон)
• Создать макет коробки
ВАЖНО! Чтобы дизайнер обладал навыками работы в нейросетях и уже готовые кейсы.
В файлах прикреплены референсы, котрорые уже сгенерированы в нейросетях. В них нужная стилистика и цветовая гамма, но нужны детальные доработки.
1. Описание проекта
Название: «Возвращение Собственника»
Колода для внутренней работы предпринимателей и лидеров. Это инструмент возвращения к себе, перефокусировки на глубинные смыслы, восстановления устойчивости и осознанности. Каждая карта — это шаг в персональном путешествии по 20 категориям, от контроля до влияния, от ресурса до предназначения.
Чтобы глубже понять концепцию проекта, его смыслы и миссию перейдите по этой ссылке.
Чтобы ознакомится с примерами вопросов в картах перейдите по ссылке, там вы найдете демоверсию из 10 карт.
2. Ценности и смыслы проекта
• Осознанность и возвращение к себе
• Устойчивость, опора, зрелость
• Свобода как внутреннее состояние, а не бегство
• Баланс между структурой и полётом
• Духовная глубина и практичность
• Поэтичность и простота восприятия
3. Визуал, который нравится
• Силуэт фигуры (гендерно-нейтральный) — как символ «я» в центре мира
• Крылья — мягкий символ раскрытия, лёгкости, но не побега
• Платформа под ногами — как фундамент, опора
• Цвет: глубокий синий (индиго), звёздное небо, слоновая кость, мрамор, мягкое золото
• Свет за спиной — как внутреннее пробуждения
4. Цель дизайна
Создать визуальный язык, передающий глубину, философию и одновременно лёгкость, ясность. Стиль должен работать как пространство для рефлексии: не отвлекать, но фокусировать внимание. Это тишина с смыслом.
Заявки фрилансеров
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