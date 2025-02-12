Создание дизайна колоды МАК карт

• Создать дизайн (картинка+текст) колоды МАК карт для предпринимателей: лицевой и оборотной стороны

• Создать макет инструкции размер А5, которая будет внутри коробки: скорее всего будет двусторонняя печать (1 страница с 2х сторон)

• Создать макет коробки

ВАЖНО! Чтобы дизайнер обладал навыками работы в нейросетях и уже готовые кейсы.

В файлах прикреплены референсы, котрорые уже сгенерированы в нейросетях. В них нужная стилистика и цветовая гамма, но нужны детальные доработки.

1. Описание проекта

Название: «Возвращение Собственника»

Колода для внутренней работы предпринимателей и лидеров. Это инструмент возвращения к себе, перефокусировки на глубинные смыслы, восстановления устойчивости и осознанности. Каждая карта — это шаг в персональном путешествии по 20 категориям, от контроля до влияния, от ресурса до предназначения.

Чтобы глубже понять концепцию проекта, его смыслы и миссию перейдите по этой ссылке.

Чтобы ознакомится с примерами вопросов в картах перейдите по ссылке , там вы найдете демоверсию из 10 карт.

2. Ценности и смыслы проекта

• Осознанность и возвращение к себе

• Устойчивость, опора, зрелость

• Свобода как внутреннее состояние, а не бегство

• Баланс между структурой и полётом

• Духовная глубина и практичность

• Поэтичность и простота восприятия

3. Визуал, который нравится

• Силуэт фигуры (гендерно-нейтральный) — как символ «я» в центре мира

• Крылья — мягкий символ раскрытия, лёгкости, но не побега

• Платформа под ногами — как фундамент, опора

• Цвет: глубокий синий (индиго), звёздное небо, слоновая кость, мрамор, мягкое золото

• Свет за спиной — как внутреннее пробуждения

4. Цель дизайна

Создать визуальный язык, передающий глубину, философию и одновременно лёгкость, ясность. Стиль должен работать как пространство для рефлексии: не отвлекать, но фокусировать внимание. Это тишина с смыслом.