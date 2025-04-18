Необходимо создать или сгенерировать изображения спортивного тренажера для скалолазов с измененными цветами, фоном и персонажами. Требуются качественные фотографии, как будто сделанные на камеру. Персонажи: спортивная девушка, европейский мужчина и ребенок 10-12 лет, все в современной спортивной одежде. Логотип и подпись SOSTRONG.RU должны быть на фоне.
Макет 20*30
Потрібно зробити дизайн фотошопі для виготовлення пазлу, і обробити його через ШІ в певному стилі, строк 2 робочих дні
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокОткрыт10 дней назад
Требуется художник-карикатурщик для создания оригинальных карикатур, мемов и фотожаб. Идеальный кандидат должен иметь хорошее чувство юмора и креативность. Знание английского языка обязательно. Подходит для студентов на подработку.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт4 дня назад
- $10
Требуется подготовить векторный формат стандартного штампа в формате cdr для дальнейшей отливки в типографии. Обратите внимание на требования к дизайну и деталям для успешной печати.Открыт11 дней назад
- $500
Требуется создать 10 иллюстраций в мультяшном стиле для подарочной книги, основанной на «Алеша Попович и Тугарин-змей». Персонажи должны быть с лицом именинника. Срок выполнения - 2-3 дня, бюджет составляет 500 $.Закрыт7 дней назад
- $30
Требуется разработка идей принта для черной футболки digital-агентства с логотипами most и most.promo. Принт должен располагаться спереди, выше к шее. Фирменный стиль и логотипы доступны для ознакомления. Приложены интересные идеи, но вы можете предложить свои варианты.Открыт14 дней назад
- $50
Требуется разработать персонажа для манги, учитывая стиль и особенности иллюстраций. Персонаж должен быть проработан в деталях, вдохновляясь примерами.Открыт15 дней назад
Требуется дизайнер инфографики для постоянной работы на платформе одежды и аксессуаров. Основные обязанности: анализ конкурентов, разработка уникального торгового предложения, создание слайдов с инфографикой и контентом, а также генерация материалов с помощью ИИ. Необходимо пройти тестирование слайдов в сервисе Марпла. Портфолио и 2 тестовых слайда обязательны.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт9 дней назад
Требуется дизайнер с опытом создания графики и ассетов для мини игр в Telegram. Идеальный кандидат должен иметь навыки в разработке аркадных, казуальных игр и мемов. Ожидается создание уникальных и привлекательных визуальных элементов для улучшения игрового опыта.Открыт16 дней назад
Разработайте мод для CRMP на основе матрешка РП. Необходимо заменить название на Rosehip mobile, изменить логотип и полностью убрать систему доната. Мод должен быть сделан с учетом версии лето 2023.Открыт17 дней назад
Ищем иллюстратора или моушн дизайнера для разработки анимированных стикеров для Telegram. Необходим стикер пак из 10 стикеров, используя готового персонажа и его иллюстрации. Рассматриваются креативные идеи. Примеры работ должны быть с подписью 'стикеры для Дениум'. Работа удаленная и проектная.Закрыт12 дней назад