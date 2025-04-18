Макет 20*30

$20
  1. Биржа фриланса
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Потрібно зробити дизайн фотошопі для виготовлення пазлу, і обробити його через ШІ в певному стилі, строк 2 робочих дні

Adobe PhotoshopНейросетиОбработка изображений
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