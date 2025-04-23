Подогнать скриншоты под размеры нужные

$7
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Открыт11 заявок125 просмотров

Скриншоты в приложении всего их 4
Сроки : 2 часа

Инструкция по подготовке скриншотов для Google Play (Android)

  • Размер: 1080 x 1920 px (вертикально)

  • Количество: 4 скриншота

  • Требования:

    • Скриншоты предоставляются без текста и графики.

    • Просто чистые скриншоты приложения на экране (без добавленных надписей).

    • Для Google Play нужно подготовить 4 скриншота.

Инструкция по подготовке скриншотов для App Store (iOS)

  • Размер (iPhone 6.7" - iPhone 13 Pro Max): 1284 x 2778 px (вертикально)

  • Размер (iPhone 6.1" - iPhone 13): 1242 x 2208 px (вертикально)

  • Количество: 4 скриншота для каждой модели (всего 8 скриншотов).

  • Требования:

    • Скриншоты предоставляются без текста и графики.

    • Просто чистые скриншоты приложения на экране (без добавленных надписей).

Дизайн интерфейсовДизайн мобильных приложенийМоушн-дизайнОбработка фотографийСоздание скриншотов
14 дней назад
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