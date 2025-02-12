Иллюстрации для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт8 заявок58 просмотров

Перерисовать после тупого ИИ, три SVG или PNG картинки для сайтапо образу и подобию прикрепленных. Сохранить похожий стиль и минималистичный дизайн. Мой цвет 084D58. Иллюстрации должны отображать процесс 1) регистрации веб кошелька, 2) онлайн покупки криптовалюты с помощью Visa/MasterCard, Apply Pay и 3) трейдинга на бирже. оплата Сберперевод.

Создание иллюстраций
16 дней назад
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