Необходимо создать иллюстрацию в стиле И.Я. Билибина, перерисовав известную картину с внесением правок в фон. Уделите внимание деталям и стилистике художника.
Иллюстрации для сайта
Перерисовать после тупого ИИ, три SVG или PNG картинки для сайтапо образу и подобию прикрепленных. Сохранить похожий стиль и минималистичный дизайн. Мой цвет 084D58. Иллюстрации должны отображать процесс 1) регистрации веб кошелька, 2) онлайн покупки криптовалюты с помощью Visa/MasterCard, Apply Pay и 3) трейдинга на бирже. оплата Сберперевод.
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