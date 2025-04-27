Серия кртинок для плавной анимации.

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Открыт4 заявки67 просмотров

Приветствую!
Необходимо сделать серию стилизованных картинок (под мрамор) для анимации на сайте:
1. Взрыв
2. Разлом крипто-монеты
3. 10 вращающихся криптомонет.

Прототип макета - https://www.figma.com/design/Scj0G6QIq6yqwtbO52woi7/Landing-Animation?node-id=473-275&t=kxy4I09uhRc4B2Gp-1

При подаче заявки прошу указать стоимость и срок исполнени. Готов ответить на любые вопросы.

3D-моделированиеСоздание иллюстрацийСоздание картинок
10 дней назад
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