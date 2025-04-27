Требуется создать оформление для статьи, включающее несколько иллюстраций и одно короткое видео в общей стилистике. Основная тема — сравнение курсов блогеров. Полное ТЗ предоставлено в архиве.
Серия кртинок для плавной анимации.
Приветствую!
Необходимо сделать серию стилизованных картинок (под мрамор) для анимации на сайте:
1. Взрыв
2. Разлом крипто-монеты
3. 10 вращающихся криптомонет.
Прототип макета - https://www.figma.com/design/Scj0G6QIq6yqwtbO52woi7/Landing-Animation?node-id=473-275&t=kxy4I09uhRc4B2Gp-1
При подаче заявки прошу указать стоимость и срок исполнени. Готов ответить на любые вопросы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Иллюстрации и Рисунки8 заявокОткрыт10 дней назад
Необходимо разработать дизайн для 27 постов и 9 иконок сторис в Instagram. Включить короткие описания и мотивационные тексты для каждого поста. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в иллюстрациях.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт7 дней назад
- $5
Требуется перенести изображения из файла Word (JPEG) в Corel Draw (CDR) с возможностью редактирования всех элементов: типы, толщина и цвет линий, шрифт. В оформлении рисунков необходимо использовать шрифт Times New Roman 9,5, а ширина рисунка должна составлять до 13 см.Иллюстрации и Рисунки5 заявокОткрыт11 дней назад
Требуется создать иллюстрации в ретро-стиле 50-60-х годов для Ютюб канала, включая аватарку и обои. Основной элемент — автомобиль Татра Т603 в красивом синем цвете, стилизованный под рекламный плакат. Обои также должны включать изображение Татра Т603.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 дней назад
- $12
Требуется дизайнер для создания 5 принтов для футболок, основанных на существующих дизайнах с Wildberries. Необходимы файлы для печати в формате PNG/PDF/PSD/TIFF с четкими краями и без фона. Также требуется визуализация на модели с использованием нейросетей. Обязательные навыки: копирование стилей, создание печатных макетов, работа с нейросетями.Открыт14 дней назад
Требуется разработать креатив для печати на футболке в виде подарка на день рождения. Дизайн должен включать текстовую часть и стилизованное изображение человека на фоне студии ток-шоу. Используйте подходящий шрифт и стиль, например, поп-арт. Формат: вертикальный прямоугольник, разрешение для печати. Дедлайн: до утра 29 апреля.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт7 дней назад
Необходимо создать 5 промежуточных кадров для анимации поворота головы (вверх/вниз) в уже заданном стиле. Один кадр уже готов, требуется нарисовать оставшиеся 4. Важно, чтобы иллюстрация соответствовала стилю и была полноценной. Срок выполнения задания - 2 дня.Открыт14 дней назад
- $7
Необходимо подогнать 4 скриншота для Google Play (1080 x 1920 px) и 8 скриншотов для App Store (размеры 1284 x 2778 px и 1242 x 2208 px). Все скриншоты должны быть без текста и графики, просто чистые изображения приложения на экране. Срок выполнения — 2 часа.Иллюстрации и Рисунки11 заявокОткрыт14 дней назад
Необходимо с помощью Midjourney AI создать изображения длинной свадебной фаты с различными фонами. Требуются как отдаленные, так и приближенные виды, чтобы показать детали фаты. Техническое задание предоставлено в аттаче.Открыт15 дней назад