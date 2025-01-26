Ищется скетч-художник для визуализации концепт-сцен на основе текста проекта. Задача включает передачу атмосферы, характера и динамики сцен без излишней детализации. Работа будет выполняться удалённо и поэтапно, бюджет обсуждается отдельно.
Обложка для психологической книги
Мне нужна помощь для создание обложки моей первой книги
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