Обложка для психологической книги

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Открыт7 заявок119 просмотров

Мне нужна помощь для создание обложки моей первой книги

Дизайн обложек
день назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
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Ксения
 
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Александр
 
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Мане
 
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Иллюстрации и Рисунки
Алексей
 
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Олександра
 
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