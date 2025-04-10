Требуется дизайнер для создания уникального изображения для печати на футболке с использованием нейросетей. Ищем специалиста с опытом в создании стильных нейро-артов. Кандидаты должны продемонстрировать портфолио работ в данной области.
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