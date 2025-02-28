Иллюстрации для моушн-ролика

Необходимо создать портрет по старой фотографии человека в головном уборе. Использовать любые инструменты для восстановления, дорисовки частей лица и улучшения качества изображения. Итоговое изображение должно быть похоже на оригинал, но без микродеталей, так как оно предназначено для памятника.