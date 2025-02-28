Иллюстрации для моушн-ролика

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Открыт1 заявка156 просмотров

Необходимо создать 5 иллюстраций для моушн-ролика в векторном стиле. Иллюстрации должны включать: 1) звездное небо с множеством звезд; 2) поле с цветами; 3) отдаление камеры, показывающее поле цветов, реку и лес; 4) город на дальнем плане с полем цветов; 5) ночное небо с логотипом. Важно сохранить стиль, можно использовать стоковые иллюстрации. Пожалуйста, предоставьте портфолио и примерную стоимость.

Adobe IllustratorСоздание иллюстраций
день назад
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Александр
 
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Был
3 часа назад
8 отзывов
13 часов назад