Исправить готовый скетч

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Нужно редактировать немного готовый скетч для arduino nano и соответственно изменить схему подлючения модулей в готовом проекте наливатора напитков с 6 стопок на 4.

ArduinoC++Адаптивная версткаАнализ кодаРазработка модулей
2 дня назад
Дмитрий
 
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день назад
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