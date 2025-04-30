Создание стикерпака и обработка фото

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Открыт4 заявки177 просмотров

Нужно сделать стикерпак, который включает в себя красивый фон для стикеров и вырезать объект на фото. Работы буквально на пол часа. Ищу специалиста для выполнения этой задачи.

Обработка фотографийСоздание стикеров
3 дня назад
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Артем
 
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