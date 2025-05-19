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$5
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Завершен3 заявки64 просмотра

Потрібно з трьох фото, зробити дві, а саме домалювати певні деталі.

Фото 1 - Осмновне фото

Фото 2, взяти навісний ящик і добавити в Фото 1

Фото 3 - взяти витяжку і добавити в Фото 1

На виході повинен бути стіл з ящиком і витяжкою, і стіл тільки з ящиком

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2 дня назад
sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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Выбранный исполнитель

susha12
34 года
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
2 дня назад
$5
1 день
Escrow
Все отлично, сделано качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, быстрая обратная связь и приятное общение. Работать было легко и комфортно — рекомендую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
25 минут назад
8 отзывов
2 дня назад
susha12
34 года
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
2 дня назад
Анастасія
 
25 лет
11 дней в сервисе
Была
2 часа назад
2 дня назад