Отрисовать картинку с готового референса

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт2 заявки136 просмотров

Ищу иллюстратора / дизайнера, который сможет оперативно отрисовать картинку с готового референса. Объём работы небольшой, пример отправлю в личные сообщения. При отклике на вакансию сразу присылайте портфолио и прайс.

Создание иллюстраций
20 часов назад
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Заявки фрилансеров

Даниал
 
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