Требуется художник-иллюстратор для создания анатомических иллюстраций в формате раскраски. Сотрудничество оформляется по договору с полной передачей авторских прав.
Создание 7 простых и забавных иллюстраций для печати на футболках (тур
Здравствуйте!
Мне нужны 6 ярких и немного забавных иллюстраций для печати на футболках. Тематика — туристические достопримечательности Урала. Каждая иллюстрация должна изображать одну из следующих локаций:
Уральский Марс
Таганай
Манарага
Маньпупунёр
Аракуль и Аракульский шихан
Зюраткуль
Стиль:
Простые, легкие линии, немного неровные, с забавными и игривыми формами — как будто их нарисовал ребенок или в стиле "наивного" искусства.
Иллюстрации должны быть более контурными — линии четкие и выразительные, без сильного закрашивания. Можно добавить легкое закрашивание внутри линий, чтобы рисунки выглядели ярко, но не слишком насыщенно.
Не должно быть рамок или границ вокруг рисунков — они могут иметь свободную форму, не обязательно в ровном квадрате или прямоугольнике.
Подписи:
Каждое название места нужно подписать в рисунке. Шрифт — в стиле "наивного" искусства, рукописный, красивый, немного изогнутый, чтобы гармонично вписаться в композицию.
Названия можно расположить чуть изогнуто или волнообразно, чтобы они выглядели органично и интересно.
Технические требования:
Размеры: примерно 20x20 см для печати на футболках.
Формат: желательно векторные (.AI или .EPS), также можно в высоком разрешении PNG или JPEG.
Дополнительные пожелания:
Иллюстрации должны быть простыми, понятными и запоминающимися.
Можно добавить небольшие смешные детали или забавные элементы.
Сроки:
Ожидаемый срок выполнения — 2 недели.
Пожалуйста, пришлите портфолио с похожими работами или примеры в стиле "наивного" искусства/игровых иллюстраций. Готова обсудить любые вопросы и правки после первого варианта.
Так же постараюсь поискать примеры иллюстраций
Заявки фрилансеров
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