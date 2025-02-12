Создание 7 простых и забавных иллюстраций для печати на футболках (тур

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Здравствуйте!
Мне нужны 6 ярких и немного забавных иллюстраций для печати на футболках. Тематика — туристические достопримечательности Урала. Каждая иллюстрация должна изображать одну из следующих локаций:

  1. Уральский Марс

  2. Таганай

  3. Манарага

  4. Маньпупунёр

  5. Аракуль и Аракульский шихан

  6. Зюраткуль

Стиль:

  • Простые, легкие линии, немного неровные, с забавными и игривыми формами — как будто их нарисовал ребенок или в стиле "наивного" искусства.

  • Иллюстрации должны быть более контурными — линии четкие и выразительные, без сильного закрашивания. Можно добавить легкое закрашивание внутри линий, чтобы рисунки выглядели ярко, но не слишком насыщенно.

  • Не должно быть рамок или границ вокруг рисунков — они могут иметь свободную форму, не обязательно в ровном квадрате или прямоугольнике.

Подписи:

  • Каждое название места нужно подписать в рисунке. Шрифт — в стиле "наивного" искусства, рукописный, красивый, немного изогнутый, чтобы гармонично вписаться в композицию.

  • Названия можно расположить чуть изогнуто или волнообразно, чтобы они выглядели органично и интересно.

Технические требования:

  • Размеры: примерно 20x20 см для печати на футболках.

  • Формат: желательно векторные (.AI или .EPS), также можно в высоком разрешении PNG или JPEG.

Дополнительные пожелания:

  • Иллюстрации должны быть простыми, понятными и запоминающимися.

  • Можно добавить небольшие смешные детали или забавные элементы.

Сроки:
Ожидаемый срок выполнения — 2 недели.

Пожалуйста, пришлите портфолио с похожими работами или примеры в стиле "наивного" искусства/игровых иллюстраций. Готова обсудить любые вопросы и правки после первого варианта.

Так же постараюсь поискать примеры иллюстраций

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