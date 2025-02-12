Здравствуйте!

Мне нужны 6 ярких и немного забавных иллюстраций для печати на футболках. Тематика — туристические достопримечательности Урала. Каждая иллюстрация должна изображать одну из следующих локаций:

Стиль:

Простые, легкие линии, немного неровные, с забавными и игривыми формами — как будто их нарисовал ребенок или в стиле "наивного" искусства.

Иллюстрации должны быть более контурными — линии четкие и выразительные, без сильного закрашивания. Можно добавить легкое закрашивание внутри линий, чтобы рисунки выглядели ярко, но не слишком насыщенно.