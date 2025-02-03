Требуется создать стикерпак, включающий красивый фон для стикеров, а также вырезать объект на фото. Задача занимает около полчаса. Ищется специалист для выполнения этой работы.
Вырезать оборудование
Необходимо вырезать с каждой картинки бетоносмеситель
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