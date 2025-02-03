Вырезать оборудование

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Открыт9 заявок132 просмотра

Необходимо вырезать с каждой картинки бетоносмеситель

Обработка изображений
18 часов назад
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