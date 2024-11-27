Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Нужна помощь опытного моушн - дизайнера, который поможет создать айдентику (всплывашки, титры) для YouTube - канала психолога.

Имеются ввиду вот эти штуки: https://prnt.sc/q62P17eAEwA6



Есть логотип, от которого хотелось бы оттолкнуться и создать что то похожее и для всплывашек, титров и других элементов в видео. Идеально, если у вас есть еще навыки видео - монтажа чтобы подсказать хорошие примеры интро для видео.



Логотип прикрепляю ниже.

Бюджет ограничен, поэтому пишите вашу оценку создания элементов айдентики с учетом этого факта. Приблизительный бюджет указал в проекте.

Спасибо.