Необходимо отредактировать фото, добавив свечение, затемнив фон и сделав небо более драматичным. Также требуется добавить легкий туман или световые лучи и подчеркнуть тень. Важно доработать обувь и меч, которые были случайно обрезаны. Для работы можно использовать ИИ. Оригинал и референс будут предоставлены.
Моушн - дизайнер для создания айдентики YouTube - канала
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Нужна помощь опытного моушн - дизайнера, который поможет создать айдентику (всплывашки, титры) для YouTube - канала психолога.
Имеются ввиду вот эти штуки: https://prnt.sc/q62P17eAEwA6
Есть логотип, от которого хотелось бы оттолкнуться и создать что то похожее и для всплывашек, титров и других элементов в видео. Идеально, если у вас есть еще навыки видео - монтажа чтобы подсказать хорошие примеры интро для видео.
Логотип прикрепляю ниже.
Бюджет ограничен, поэтому пишите вашу оценку создания элементов айдентики с учетом этого факта. Приблизительный бюджет указал в проекте.
Спасибо.
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