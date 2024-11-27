Моушн - дизайнер для создания айдентики YouTube - канала

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт2 заявки116 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Нужна помощь опытного моушн - дизайнера, который поможет создать айдентику (всплывашки, титры) для YouTube - канала психолога.
Имеются ввиду вот эти штуки: https://prnt.sc/q62P17eAEwA6

Есть логотип, от которого хотелось бы оттолкнуться и создать что то похожее и для всплывашек, титров и других элементов в видео. Идеально, если у вас есть еще навыки видео - монтажа чтобы подсказать хорошие примеры интро для видео.

Логотип прикрепляю ниже.
Бюджет ограничен, поэтому пишите вашу оценку создания элементов айдентики с учетом этого факта. Приблизительный бюджет указал в проекте.
Спасибо.

Монтаж видеороликовМоушн-дизайнСоздание анимаций
12 часов назад
Денис
 
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