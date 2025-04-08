Приветствую

Прикрепляю для примера исходную картинку (с собакой - примерно такие картинки потребуется преобразовывать в объемные изображения) и примеры готовых объемных моделей (рамки-обрамления не потребуются, просто как пример готовой модели).

В среднем по 4-5 заказов в месяц.

От Вас предложение по стоимости за преобразование одного такого изображения.