Сделать из картинки объемную модель (по типу барельеф)

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Открыт3 заявки216 просмотров

Приветствую

Прикрепляю для примера исходную картинку (с собакой - примерно такие картинки потребуется преобразовывать в объемные изображения) и примеры готовых объемных моделей (рамки-обрамления не потребуются, просто как пример готовой модели).

В среднем по 4-5 заказов в месяц.

От Вас предложение по стоимости за преобразование одного такого изображения.

3D-моделированиеОбработка изображенийСоздание картинокСоздание персонажей
день назад
Михаил
 
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