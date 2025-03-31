Намалювати картинку з jpg Color Draw

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Открыт1 заявка182 просмотра

Перемалювати картинку для календарика 7х10 см з jpg в Color Draw без букв. Тобто слова забрати. Тільки щоб були одні корпуси.

CorelDRAWСоздание картинок
день назад
Гичко
день в сервисе
Была
день назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Вадим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
день назад