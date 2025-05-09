Перевод логотипа в векторный формат

Ищется дизайнер для создания логотипа с персонажами 'Хмелек' и 'Пенка'. Предложить несколько вариантов вывески: один похож на вывеску 'ПивКо', другой — с зелеными полосками, имитирующими пену. Используйте цвета: желтый, зеленый, коричневый. Шрифт — классический с легким смягчением.