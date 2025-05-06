Необходимо разработать логотип для торговой точки по фаст-фуду с вертикальной прямоугольной формой. Используйте оранжевый, зеленый, голубой и желтый цвета. На фоне разместите полупрозрачные изображения фастфуда, такие как картошка фри, бургер и шаурма. Основной элемент — название с указанным шрифтом.
Разработка логотипа
Ищу специалиста по разработке логотипов для создания уникального и привлекательного дизайна. Есть идеи, но нужна помощь в их реализации. Ожидаю увидеть примеры работ и готов обсудить детали проекта в личных сообщениях.
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