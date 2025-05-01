Дизайн логотипа и презентации

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Открыт5 заявок35 просмотров

Ищу дизайнера для создания логотипа по техническому заданию. Есть образец, необходимо сделать в нормальном виде и качестве. Также требуется разработать фирменную презентацию и есть планы на постоянные задачи по креативам для социальных сетей. Высылайте ваше портфолио.

Создание логотиповСоздание презентаций
4 дня назад
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Михаил
 
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