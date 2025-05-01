Требуется разработка уникального и запоминающегося логотипа для нового бренда, занимающегося [укажи сферу]. Логотип должен быть современным и минималистичным, адаптируемым под различные форматы, включая сайт, соцсети и визитки. Необходимо предоставить 2–3 концепции на выбор, финальная версия в форматах PNG, SVG, а также исходники (PSD, AI или Figma).
Дизайн логотипа и презентации
Ищу дизайнера для создания логотипа по техническому заданию. Есть образец, необходимо сделать в нормальном виде и качестве. Также требуется разработать фирменную презентацию и есть планы на постоянные задачи по креативам для социальных сетей. Высылайте ваше портфолио.
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