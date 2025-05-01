Дизайн логотипа и презентации

Ищу дизайнера для создания логотипа по техническому заданию. Есть образец, необходимо сделать в нормальном виде и качестве. Также требуется разработать фирменную презентацию и есть планы на постоянные задачи по креативам для социальных сетей. Высылайте ваше портфолио.