Требуется создать уникальный логотип для кейтеринговой компании, который будет современным и запоминающимся. Логотип должен отражать специфику бизнеса и быть адаптированным к цветовой гамме и стилю, используемому в дальнейших материалах компании.
Лого для компании по привозу авто из стран Азии!
Всем привет!
Требуется разработать лого для компании по привозу авто из стран Азии!
Эскиз, от которого, можно оттолкнуться, прилагается. Желательно чтобы был похож на лого drom.ru Также приветствуются свои варианты.
Основной шрифт в виде азиатского, пример прилагается, шрифт слогана - внятный, заглавными буквами.
Плюс нужны варианты на разного цвета фонах: черном, белом, красном..
Фавикон будет в виде круглой части лого, поэтому нужна минимальная детализация.
Удачи в конкурсе!
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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