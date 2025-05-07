Лого для компании по привозу авто из стран Азии!

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок185 просмотров
#1$50
#2$20
#3$10

Всем привет!

Требуется разработать лого для компании по привозу авто из стран Азии!

Эскиз, от которого, можно оттолкнуться, прилагается. Желательно чтобы был похож на лого drom.ru Также приветствуются свои варианты.

Основной шрифт в виде азиатского, пример прилагается, шрифт слогана - внятный, заглавными буквами.

Плюс нужны варианты на разного цвета фонах: черном, белом, красном..

Фавикон будет в виде круглой части лого, поэтому нужна минимальная детализация.

Удачи в конкурсе!

Создание логотипов
9 дней назад
Dostigatora
Алексей 
44 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
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Победители конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
7 дней назад
Благодарю за участие!
Спасибо за конкурс. Было интересно поучаствовать. Рекомендую!
Malahey
35 лет
2 года в сервисе
онлайн
9 дней назад
Достойные варианты лого, спасибо! Удачи и развития в дальнейшей работе!
Наивысшая Благодарность! Успехов и развития!
AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
9 дней назад
Анастасия, спасибо за работу! Достойные варианты, было из чего выбрать, утвердили и довели до ума лучший! Творческого вдохновения и удачи!
Благодарю за интересный конкурс, рада была создавать варианты и довести все до идеального решения. Удачи и процветания вашему делу!

Заявки фрилансеров

s_el
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