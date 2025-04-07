Создание логотипа для бренда одежды

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Закрыт10 заявок66 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет создать уникальный логотип для нового бренда одежды. Важно, чтобы логотип отражал стиль и концепцию бренда. Ожидаю креативный подход и профессионализм в работе.

Создание логотипов
12 дней назад
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11 дней назад
#1
Логотипы и Знаки
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