Создание логотипа для конструкторского бюро

Требуется разработать логотип для интернет-магазина Theapple, специализирующегося на технике Apple. Логотип должен быть универсальным для черного и белого фона, а также иметь сокращенный вариант для соцсетей. Основные цвета: белый, серый и выделенные элементы #2f5283. Возможна помощь в заполнении брифа.