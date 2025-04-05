Создание логотипа для конструкторского бюро

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок64 просмотра

Нужно разработать небольшой логотип, для студенческого конструкторского бюро "Буран". Основные цвета синий, оранжевый. Можно использовать нейтральные цвета. Занимаемся разработкой и изготовлением воздушных аппаратов, наземной техники, а так же другими техническими решениями.

Отрисовка логотиповСоздание иконокСоздание иллюстрацийСоздание логотипов
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