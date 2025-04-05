Логотип по примеру этой (кривой картинке)

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Закрыт16 заявок123 просмотра

Есть картинка в таком (кривом) виде. Необходимо сделать ( отрисовать) в нормальном виде , формата SVG + PNG. Будущий логотип сайта!

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месяц назад
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