Ищется дизайнер для создания уникального логотипа для сайта, посвященного ивент-тематике. Логотип должен быть запоминающимся и отражать суть проекта, привлекая целевую аудиторию.
Lineage 2 Essence
Нужно нарисовать эмблему для клана в Lineage 2 Essence, клан называется Daggerfall, формат bmp 256 цветов, 24x12px
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