Lineage 2 Essence

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок55 просмотров

Нужно нарисовать эмблему для клана в Lineage 2 Essence, клан называется Daggerfall, формат bmp 256 цветов, 24x12px

Создание логотипов
месяц назад
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