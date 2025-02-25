Отрисовать лого в векторе.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
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Есть картинка в формате .png, ее нужно перевести в Вектор и правильно отрисовать. Далее добавить к Эмблеме текст "Краски Августа", предложите подходящий шрифт, размер и расположение названия, чтобы текст смотрелся с эмблемой гармонично.

Отрисовка логотипов
месяц назад
guest_1742573893706
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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Нет заявок фрилансеров