Есть картинка в формате .png, ее нужно перевести в Вектор и правильно отрисовать. Далее добавить к Эмблеме текст "Краски Августа", предложите подходящий шрифт, размер и расположение названия, чтобы текст смотрелся с эмблемой гармонично.