Разработайте логотип для кофешопа с изображением плода растения марихуана. Логотип должен вызывать теплые чувства, уют и расслабление. На логотипе должно быть написано 'CoffeShop'.
Отрисовать лого в векторе.
Есть картинка в формате .png, ее нужно перевести в Вектор и правильно отрисовать. Далее добавить к Эмблеме текст "Краски Августа", предложите подходящий шрифт, размер и расположение названия, чтобы текст смотрелся с эмблемой гармонично.
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