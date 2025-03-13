Дизайн аватара для канала

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  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка70 просмотров

Легкое и быстрое задание по дизайну автатара для соц. сетей. Просьба в своей заявке, указать ссылку на ваши работы. Дизайн по уровню не ниже среднего. Начать можно сразу как договоримся по цене.

Дизайн лендинговДизайн сайтовСоздание аватарок
месяц назад
anlit
24 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
год в сервисе
Был
10 часов назад
4 отзыва
месяц назад