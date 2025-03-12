Переделать логотип из растра в вектор

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Закрыт17 заявок101 просмотр

Логотип прилагаю.

Есть отдельная часть логотипа- человек на коляске.

От вас сразу цена и сроки.

Спасибо!

Отрисовка логотипов
2 месяца назад
TerraZet
Анна 
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