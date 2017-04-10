DanielVinsa

Данил DanielVinsa

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Профессионально и в срок

http://vinsa.tilda.ws/

Логотипы

Хотите, чтобы ваш бренд выделялся из толпы? Мы предлагаем вам нашу услугу - разработка и отрисовка логотипов. Ваш логотип будет уникальным и запоминающимся.

Учитываются все ваши пожелания и будут предложены несколько вариантов и цветовых решений, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящий. Цель - создать логотип, который будет идеально отражать сущность вашего бизнеса и привлекать внимание клиентов.

Мы работаем в разных стилях - от классического и элегантного до современного и яркого. Вы можете быть уверены, что ваш логотип будет соответствовать последним трендам в дизайне и визуальных коммуникациях.

Быстрое и удобное исполнение заказа, а также индивидуальный подход к каждому клиенту.

Не упускайте возможность выделиться среди конкурентов.

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Отзывы заказчиков

Geydarov
Самир 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Логотип для нового бренда спортивных товаров и посуды
Отличная работа, оперативно, качественно и без всяких "я художник, я так вижу" )
Самир, спасибо вам. Рекомендую вас, как заказчика. Если будут проекты, обращайтесь.
Ответный отзыв
warehouseepic
27 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Логотип для портала likebongs.com
Сделал отличный логотип, вносил изменения по запросу и предоставил хороший выбор логотипов, большое спасибо за работу.
Спасибо за оценку работы!
Ответный отзыв
vskolos
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$155
10 баллов
8 лет назад
Разработать логотип для отеля
Спасибо за логотип!
Спасибо. Из недостатков - очень долгие сроки утверждения.
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alex_svarnoff
Александр 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
9 баллов
8 лет назад
Доработка логотипа, фирменный стиль
Хорошая работа. Точное понимание поставленной задачи. Оперативно. Рекомендую.
Рекомендую Александра. Проект отличный, все прошло удачно.
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iGorskyMike
Михаил 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа для нового брэнда GuruFidget
Получили приятный опыт работы с Данилом: - Четкое понимание сути поставленной задачи и быстра адаптация под идеи заказчика! - Быстрая реакция на обращения, вежливость и пунктуальность! - Спустя несколько недель после выполнения заказа, обнаружился небольшой недочет, который был моментально исправлен!
Все хорошо! Спасибо. Рекомендую Михаила как заказчика.
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