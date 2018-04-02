Требуется создание одностраничного сайта-заглушки (до тех пор пока не будет реализован полноценный сервис) для поддержки мобильного приложения спортивной направленности. Есть: логотип, гайд, предварительный дизайн проект самого приложения, которому будет посвящен сайт и образец сайта ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $20
Необходимо сделать рерайт описания техники выполнения упражнения на английском языке и последующий перевод на русский с сайта https://www.bodybuilding.com/exercises -(доступ к описательной технике платный - предоставлю). Количество слов в одном упражнении в среднем 150. Бюджет ...Рерайтинг1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Я передаю исполнителю список названий упражнений на английском языке. Пример во вложение. Задача исполнителя, найти на ресурсе который я ему укажу (там есть описания упражнений как на русском так и на английском языках) соответствующее ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад
Техническое задание во вложение Требуется перевести его на английский для дальнейшей передачи исполнителю - носителю языка. Прошу указать стоимость и сроки исполнения.Переводы33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Есть список названий упражнений на английском языке - много. Например "Barbell bench press" с указанием оборудования (barbell) части тела (chest), целевых мышц (Pectoralis Major Sternal Head) и мышц стабилизаторов (Deltoid Anterior, ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Антон! Требуется разработать лого и фирменный стиль под сервис для самостоятельных тренировок в тренажерном зале, дома или на улице. Планируется создание мобильного приложения и сайта. Название проекта ReEvol от reEvolution - ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $70
Название бренда Cookcarea Производство и продажа посуды Нужно создать логотип сочетающийся с цветами и шрифтами сайта www.l-81.com (розовый, бирюзовый, курсив)Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $150
Требуется разработать 5 макетов постеров с инфографикой на кулинарную тему: 1. Постеры должны быть горизонтально ориентированными. Размер 900х1500 2. Темы: "варка яиц", "виды кофе", "заваривание чая", "виды кухонных ножей", "виды столовых приборов". ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $60
Есть существующий логотип. Планируется открытие магазинов формата home, соответственно на основе этого логотипа требуется создание логотипа Gipfel Home.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $350
Техническое задание во вложении. Так как задача достаточно объемна и для конкурса не подходит, то открыл ее в проектах. Но для определения исполнителя прошу прислать один пример инфографики по любой кулинарной теме и ряд ...Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработка дизайн-проекта магазина посуды. Площадь 50 кв.м. Основные цвета белый + фактура дерева + фирменный синий цвет. Есть определенное оборудование (стеллажи, острова, ресепшн). Данные по оборудованию предоставлю. Задача состоит в том, чтобы ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Требуется создать логотип для бренда занимающегося производством и продажей спортивных товаров и товаров для кухни, ориентированного на рынки США и Европы. Техническое задание во вложении. Условия конкурса: 1-е место 70$ 2-е место ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен7 лет назад