Geydarov

Самир Geydarov

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Создание одностраничного сайта

    Требуется создание одностраничного сайта-заглушки (до тех пор пока не будет реализован полноценный сервис) для поддержки мобильного приложения спортивной направленности.  Есть: логотип, гайд, предварительный дизайн проект самого приложения, которому будет посвящен сайт и образец сайта ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт английского текста и перевод на русский

    $20

    Необходимо сделать рерайт описания техники выполнения упражнения на английском языке и последующий перевод на русский с сайта https://www.bodybuilding.com/exercises -(доступ к описательной технике платный - предоставлю). Количество слов в одном упражнении в среднем 150. Бюджет ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайтинг описания техники выполнения упражнений.

    Я передаю исполнителю список названий упражнений на английском языке. Пример во вложение. Задача исполнителя, найти на ресурсе который я ему укажу (там есть описания упражнений как на русском так и на английском языках) соответствующее ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Составление описательной части упражнений на английском и русском.

    Добрый день! Есть список названий упражнений на английском языке - много. Например "Barbell bench press"  с указанием оборудования (barbell) части тела (chest), целевых мышц (Pectoralis Major Sternal Head) и мышц стабилизаторов (Deltoid Anterior, ...

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать логотип и фирменный стиль сервиса онлайн тренировок

    Добрый день, Антон! Требуется разработать лого и фирменный стиль под сервис для самостоятельных тренировок в тренажерном зале, дома или на улице. Планируется создание мобильного приложения и сайта.  Название проекта ReEvol от reEvolution - ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать логотип бренда

    $70

    Название бренда Cookcarea Производство и продажа посуды Нужно создать логотип сочетающийся с цветами и шрифтами сайта www.l-81.com (розовый, бирюзовый, курсив)

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка инфографики на кулинарную тему

    $150

    Требуется разработать 5 макетов постеров с инфографикой на кулинарную тему: 1. Постеры должны быть горизонтально ориентированными. Размер 900х1500 2. Темы: "варка яиц", "виды кофе", "заваривание чая", "виды кухонных ножей", "виды столовых приборов". ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка логотипа

    $60

    Есть существующий логотип. Планируется открытие магазинов формата home, соответственно на основе этого логотипа требуется создание логотипа Gipfel Home.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка дизайна магазина

    $350

    Техническое задание во вложении. Так как задача достаточно объемна и для конкурса не подходит, то открыл ее в проектах. Но для определения исполнителя прошу прислать один пример инфографики по любой кулинарной теме и ряд ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн-проект магазина посуды

    Требуется разработка дизайн-проекта магазина посуды. Площадь 50 кв.м. Основные цвета белый + фактура дерева + фирменный синий цвет. Есть определенное оборудование (стеллажи, острова, ресепшн). Данные по оборудованию предоставлю. Задача состоит в том, чтобы ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для нового бренда спортивных товаров и посуды

    $100

    Требуется создать логотип для бренда занимающегося производством и продажей спортивных товаров и товаров для кухни, ориентированного на рынки США и Европы. Техническое задание во вложении. Условия конкурса: 1-е место 70$ 2-е место ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

bodnariuk
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$100
10 баллов
4 года назад
Рерайт английского текста и перевод на русский
Задача поставлена чётко, как и сроки выполнения. Помощь в спорных вопросах. Оплата - мгновенная. Рекомендую заказчика как серьезного и ответственного и благодарю за сотрудничество.
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Разработать логотип и фирменный стиль сервиса онлайн тренировок
Все отлично. Я очень доволен сотрудничеством и рекомендую Самира, как ответственного и порядочного заказчика.
Антон внимательно изучил задачу, предложил разные варианты лого, все были очень качественными. Попутно я вносил добавления и пожелания, Антон ко всему отнесся с пониманием, итоговый результат - отличный. Рекомендую!
Ответный отзыв
kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип бренда
Спасибо! Было очень приятно сотрудничать. Всем рекомендую.
Катрин проделала отличную работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработать логотип бренда
Самир, благодарю за сотрудничество! Рекомендую!
Отличная работа! Рекомендую
Ответный отзыв
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработка логотипа
Спасибо за конкурс и быструю оплату. Рекомендую Самира к сотрудничеству.
Елена предложила достойный вариант логотипа. Хорошая, качественная работы. Рекомендую
Ответный отзыв
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