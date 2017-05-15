Якісні переклади. Спеціалізація - спортивні і медичні переклади. EN-UA; UA-EN; EN-RU; RU-EN, RU-UA, UA-RU
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Отличная работа. Всё чётко и в срок!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством. Задача поставлена четко, оплата своевременная.
$60
10 баллов
4 года назад
Профессиональный подход и отличная коммуникация. Альбина выполнила задачу качественно и в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Заказчик очень ответственный. Оплата мгновенная после проверки выполненной работы. Спасибо за сотрудничество!
$20
10 баллов
4 года назад
Человек очень быстро взялся и так же быстро и качественно выполнил, все что было оговорено. Даже получилось раньше закончить, и так же я получил скидку. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было иметь дело. Задача поставлена четко, оплата своевременная.
$10
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рада сотрудничеству.
$5
10 баллов
7 лет назад
Оперативно и качественно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Никаких неприятных моментов не возникало. Благодарю.