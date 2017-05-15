bodnariuk

Альбина bodnariuk

 
31 годУкраина/Черновцы
8 лет на фриланс-бирже
Была
13 часов назад
Якісні переклади. Спеціалізація - спортивні і медичні переклади. EN-UA; UA-EN; EN-RU; RU-EN, RU-UA, UA-RU

Шукаєте відповідального перекладача?

Якісний переклад?

Ви на вірному шляху. Саме я допоможу вам у виконанні вашого проєкту.

Звертайтесь!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ivcab
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
2 года назад
Вычитать перевод с русского на украинский для математ. игр для детей
Отличная работа. Всё чётко и в срок!
Довольна сотрудничеством. Задача поставлена четко, оплата своевременная.
Ответный отзыв
demx
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
4 года назад
Перевод названий и адресов с украинского на русский и английский
Профессиональный подход и отличная коммуникация. Альбина выполнила задачу качественно и в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик очень ответственный. Оплата мгновенная после проверки выполненной работы. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
ramarez
34 годаЛатвия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Копирайт/Рерайт на английском. Диеты/Упражнения
Человек очень быстро взялся и так же быстро и качественно выполнил, все что было оговорено. Даже получилось раньше закончить, и так же я получил скидку. Рекомендую!
Приятно было иметь дело. Задача поставлена четко, оплата своевременная.
Ответный отзыв
wolf_ak
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевод договора аренды
Работа выполнена качественно и в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
Solokiev
49 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Перевод с английского на украинский 3 инструкции по эксплуатации.
Оперативно и качественно.
Отличный заказчик. Никаких неприятных моментов не возникало. Благодарю.
Ответный отзыв