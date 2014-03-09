ramarez

Роман Попов ramarez

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Когда то двигал сайты

Отзывы заказчиков

webcreator_ma
Марианна 
34 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Раскрутка сайта и закупка линков
Всем довольны.Спасибо!
Работа прошла успешно! Рекомендую!
Ответный отзыв
slavalist
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$37
10 баллов
11 лет назад
Закупка ссылок для проектов и отчет по позициям
Сотрудничаем с Романом по закупке ссылок, все отлично, советую как хорошего исполнителя
Работаем по сей день! рекомендую!
Ответный отзыв
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$32
10 баллов
11 лет назад
Закупить ссылки на сапе
Работа выполнена как договаривались, все хорошо, результатом доволен, спасибо!
Задача поставлена - работа выполнена! рекомендую
Ответный отзыв
Sqn
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Вывести сайт из под фильтра
Оставляю отзыв за профессионализм человека. Вывел сайт из под фильтра, работа сделана на все 100%, что радует в сотрудничестве с Романом так это строки, по плану было 30 дней, а делано за 6-7 дней. Рекомендую всем !)
Все точно было поставлено, работа выполнена.
Ответный отзыв
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)
$60
10 баллов
11 лет назад
Создание семантического ядра для англ версии сайта
Быстро и качественно составил семантическое ядро для англоязычного сайта. Адекватно отреагировал на мои замечания и все грамотно доработал
Все прошло четко, все довольный. Рекомендую
Ответный отзыв
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13 отзывов
от $100
от 3 дней
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