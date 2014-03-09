Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
Всем довольны.Спасибо!
Ответный отзыв
Работа прошла успешно! Рекомендую!
$37
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничаем с Романом по закупке ссылок, все отлично, советую как хорошего исполнителя
Ответный отзыв
Работаем по сей день! рекомендую!
$32
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена как договаривались, все хорошо, результатом доволен, спасибо!
Ответный отзыв
Задача поставлена - работа выполнена! рекомендую
$300
10 баллов
11 лет назад
Оставляю отзыв за профессионализм человека. Вывел сайт из под фильтра, работа сделана на все 100%, что радует в сотрудничестве с Романом так это строки, по плану было 30 дней, а делано за 6-7 дней. Рекомендую всем !)
Ответный отзыв
Все точно было поставлено, работа выполнена.
$60
10 баллов
11 лет назад
Быстро и качественно составил семантическое ядро для англоязычного сайта. Адекватно отреагировал на мои замечания и все грамотно доработал
Ответный отзыв
Все прошло четко, все довольный. Рекомендую
Поисковые системы (SEO)
13 отзывов
от $100
от 3 дней
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