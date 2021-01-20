Все, что можно сделать из букв, я делаю!
Нейминг, слоганы, seo-тексты, коммерческие предложения, продающие тексты, Landing Pages, поздравления в стихах и т.д.
350+ положительных отзывов на разных ресурсах.
Я не добавляю тексты последних лет в портфолио по следующим причинам:
1. Мои тексты копируют, делают "левой ногой" рерайт и размещают в сети. Это вредит моим клиентам.
2. В своих текстах я использую авторские наработки, которыми не согласен делиться бесплатно.
3. У меня столько отзывов, что на тратить время на портфолио не вижу смысла.
Некоммерческое творчество представлено тут http://proza.ru/avtor/bbelik
Все переговоры веду сам. Посредников и подрядчиков не имею.
Всегда готов к диалогу с работодателем!
Оплата – Webmoney, ЯД, QIWI, PayPal, MasterCard.
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ОБРАЗОВАНИЕ
2005 – 08 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Бухгалтерский учет и аудит
1996 – 99 Аспирантура при НИИ Финансов при Министерстве Финансов
Финансы и кредит
1994 – 96 Институт банкиров
Внешнеэкономическая деятельность в банках
1993 – 94 Киевский государственный Университет Экономики
Внешнеэкономическая деятельность
1988 – 94 Киевский институт инженеров Гражданской Авиации
Наземный транспорт, механизация аэропортов.
ОПЫТ РАБОТЫ
2010 – н.в. Копирайтер
2006 – 2011 Недвижимость
1994 – 2006 Банковская сфера
Русский, Украинский – уровень носителя языка.
Английский – свободный.
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