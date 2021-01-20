Vabat

Богдан Vabat

 
52 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 дней назад
Нейминг / Слоганы / Сценарии / Прототипы LP / Копирайтинг / Стихи

Все, что можно сделать из букв, я делаю!

Нейминг, слоганы, seo-тексты, коммерческие предложения, продающие тексты, Landing Pages, поздравления в стихах и т.д.

350+ положительных отзывов на разных ресурсах.

Я не добавляю тексты последних лет в портфолио по следующим причинам:

1. Мои тексты копируют, делают "левой ногой" рерайт и размещают в сети. Это вредит моим клиентам.

2. В своих текстах я использую авторские наработки, которыми не согласен делиться бесплатно.

3. У меня столько отзывов, что на тратить время на портфолио не вижу смысла. 

Некоммерческое творчество представлено тут http://proza.ru/avtor/bbelik

Все переговоры веду сам. Посредников и подрядчиков не имею.

Всегда готов к диалогу с работодателем!

Оплата – Webmoney, ЯД, QIWI, PayPal, MasterCard.

_______________________________________________________________________

ОБРАЗОВАНИЕ

2005 – 08 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Бухгалтерский учет и аудит

1996 – 99 Аспирантура при НИИ Финансов при Министерстве Финансов

Финансы и кредит

1994 – 96 Институт банкиров

Внешнеэкономическая деятельность в банках

1993 – 94 Киевский государственный Университет Экономики

Внешнеэкономическая деятельность

1988 – 94 Киевский институт инженеров Гражданской Авиации

Наземный транспорт, механизация аэропортов.

ОПЫТ РАБОТЫ

2010 – н.в. Копирайтер

2006 – 2011 Недвижимость

1994 – 2006 Банковская сфера

Русский, Украинский – уровень носителя языка.

Английский – свободный.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
24
безопасных платежей
ТОП-5
Нейминг и Слоганы
ТОП-5
Сценарии
ТОП-5
Продающие тексты
ТОП-20
Дизайн интерфейсов и игр
Показать все
Портфолио
Отзывы заказчиков
romaniuk
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Название служби доставки цветов. В доменной зоне .ua
Все отлично
Спасибо за интересный конкурс и ваш выбор!
Ответный отзыв
artrix
Антон 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$70
10 баллов
3 года назад
Придумать название организации производящая компоненты выхлопа
Рекомендую, проделал хорошую работу!
Спасибо за интересный заказ и достойную оплату!
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
3 года назад
Структура главной страницы с наполнением
Благодарю за хорошую работу. Рекомендую!
Достойная оплата без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
web_work_
Сухомлин 
47 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Назва для інтернет магазину
Все хорошо.
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$70
10 баллов
3 года назад
Нейминг
Долго и упорно мы работали над вариантами, задание было не из простых, надо было удовлетворить как зарубежную, так и отечественную аудиторию. Но Богдан справился на ура. Буду рада будущему сотрудничеству. Спасибо вам за работу!
Все отлично! Сотрудничество было продуктивным, общение приятным. Работа достойно оплачена в полном объеме!
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
62 отзыва
от $70
от 7 дней
#2
Копирайтинг
56 отзывов
$5/час
от $50от 2 дней
#116
Продающие тексты
22 отзыва
от $70
от 3 дней
#3
Сценарии
1 отзыв
от $50
от 3 дней
#2
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $70
от 3 дней
#14