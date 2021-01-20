Нейминг / Слоганы / Сценарии / Прототипы LP / Копирайтинг / Стихи

Все, что можно сделать из букв, я делаю!

Нейминг, слоганы, seo-тексты, коммерческие предложения, продающие тексты, Landing Pages, поздравления в стихах и т.д.

350+ положительных отзывов на разных ресурсах.

Я не добавляю тексты последних лет в портфолио по следующим причинам:

1. Мои тексты копируют, делают "левой ногой" рерайт и размещают в сети. Это вредит моим клиентам.

2. В своих текстах я использую авторские наработки, которыми не согласен делиться бесплатно.

3. У меня столько отзывов, что на тратить время на портфолио не вижу смысла.

Некоммерческое творчество представлено тут http://proza.ru/avtor/bbelik

Все переговоры веду сам. Посредников и подрядчиков не имею.

Всегда готов к диалогу с работодателем!

Оплата – Webmoney, ЯД, QIWI, PayPal, MasterCard.

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ОБРАЗОВАНИЕ

2005 – 08 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Бухгалтерский учет и аудит

1996 – 99 Аспирантура при НИИ Финансов при Министерстве Финансов

Финансы и кредит

1994 – 96 Институт банкиров

Внешнеэкономическая деятельность в банках

1993 – 94 Киевский государственный Университет Экономики

Внешнеэкономическая деятельность

1988 – 94 Киевский институт инженеров Гражданской Авиации

Наземный транспорт, механизация аэропортов.

ОПЫТ РАБОТЫ

2010 – н.в. Копирайтер

2006 – 2011 Недвижимость

1994 – 2006 Банковская сфера

Русский, Украинский – уровень носителя языка.

Английский – свободный.