artrix

Антон artrix

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
4 года назад
Разработать логотип для компании по производству выхлопных систем
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Молодец, справился с задачей на высшем уровне!
Ответный отзыв
Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
10 баллов
4 года назад
Придумать название организации производящая компоненты выхлопа
Спасибо за интересный заказ и достойную оплату!
Рекомендую, проделал хорошую работу!
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Создать макет баннера для автосервиса
Все отлично, ТЗ понятное, оплата в срок.
Спасибо, все качественно и в срок.
Ответный отзыв
smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Кликер кнопки, приложение для google chrome
Всё прошло быстро и хорошо.
Справился на отлично
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$150
10 баллов
9 лет назад
2 Баннера
Антон, один с лучших заказчиков, правильно поставлена задача, хорошая коммуникация, оплата в срок. Рекомендую!
Хорошая работа!
Ответный отзыв
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