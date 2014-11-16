Требуется настроить и доработать интернет-магазин на платформе Bitrix. Задачи включают настройку вывода информации на главной странице, внешний вид на шаблоне DELUXE, оформление заказа и торговые предложения. Также необходимо сгенерировать цены и настроить модули экспорта и импорта в Excel.