Требуется настроить и доработать интернет-магазин на платформе Bitrix. Задачи включают настройку вывода информации на главной странице, внешний вид на шаблоне DELUXE, оформление заказа и торговые предложения. Также необходимо сгенерировать цены и настроить модули экспорта и импорта в Excel.
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется наполнить интернет-магазин на платформе Bitrix торговыми предложениями. Задача включает настройку вывода товаров на главную страницу и генерацию цен для торговых предложений. Объем работы небольшой, требуется аккуратность и внимание к деталям.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать логотип для компании, занимающейся производством выхлопных систем и компонентов, включая глушители премиум класса. Логотип должен отражать стиль и качество продукции, подходить для использования в различных материалах и на веб-ресурсах.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Придумать название организации производящая компоненты выхлопа премиум из нержавеющей стали Название приоритетно на EN, занимаемся производством компонентов и систем выпуска на автомобили премиум сегмента.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать макет баннера для автосервиса. Размер баннера должен быть 9,32*4,18. Сроки и цены указывайте в заявке.Наружная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно написать кликер Чтобы прописывался интервал нажатия и имя кнопки, которую нужно нажиматьВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Нужно нарисовать 2 баннера для печати. Сделать это качественно и привлекательно. Использовать логотип компании и название Использовать основные услуги с сайта stoiskra.ru Добавить и как то выделить 3D сход-развал ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Написание системы для переводов paypal аккаунта через api. Нужна консультация и написание системы управления.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Необходим постинг объявлений в Avito. Есть список Заголовков. По этим заголовкам нужно создать объявления на авито.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо создать банер для рекламирования услуг, который будет размещен на городском портале. ТЗ при обсуждении.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Для Техцентра ИСКРА Требуется разработать логотип. 1. Логотип должен быть пригоден для печати на рекламных материаллах, пакетах, коробках. 2. Необходимо передать дух и настроение услуг, которые мы предлагаем. 3. Выдержать лого ...Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть скрипт, он граббит результат с гугла, нужно сделать, чтобы граббил с файла, а работу скрипта оставить той же.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно закрыть все уязвимости на сайте. Отчет с пентеста на уязвимости предоставлю.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $20
Нужно написать 2 статьи по принятию решенийКопирайтинг23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
Написать статью о маркетинг отделе в Консалтинговой компании. Какие ключевые виды деятельности маркетингового одела. Главная задача отдела в деятельности компании. Услуги компании. Обязанность маркетологов в Консалтинговой компании ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $15
Нужно сделать небольшую презентацию на тему. Концепции маркетингаКопирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $5
YНужно установить и настроить OpenVPNНастройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад