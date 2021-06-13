Настроить и доработать интернет магазин на bitrix

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Закрыт3 заявки2644 просмотра

Настроить вывод информации на главной. 

Настроить внешний вид на готовом шаблоне DELUXE

Настроить оформление заказа

Настроить торговые предложения и сгенерировать цены

Есть модули экспорта и импорта в Excel

4 года назад
artrix
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад