Поставить на OpenCart выбор города

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Закрыт4 заявки4055 просмотров

Нужно на сайт на OpenCart поставить выбор города

Как здесь:

https://di01.ru/

Opencart
4 года назад
Mika0880
Михаил 
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Был
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