Создать сайт

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$414
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Завершен12 заявок675 просмотров

Требуется сделать дипломный сайт интернет-магазина по макету представленному в прикрепленном файле. Срок три дня, на связь выйду оперативно.

По необходимому функционалу:

1. Возможность регистрации

2. Корзина покупателя

3. Каталогизация

Если будет идти быстрая работа, то и подключение связи с 1С

4 года назад
SamatRT
Самат 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$400
3 дня
Быстрая обратная связь и активное участие в разработке общей архитектуры. чувствуется опыт работы в команде. только положительные впечатления. рекомендую
Четкое ТЗ. Быстрая связь. Понимающий и приятный заказчик. Сотрудничеством доволен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Андрей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Илья
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Игорь
 
61 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
20 часов назад
4 года назад
Алексей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Эдуард
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-2)
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
онлайн
287 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
85 отзывов
4 года назад