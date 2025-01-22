Выполнить задание: Разработка в среде 1C

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Завершен2 заявки24 просмотра

Нужно выполнить задание, по срокам до завтрашнего дня, а именно до 12 часов по мск, чем раньше тем лучше на самом деле

Автоматизировать работу обменного пункта, используя средства
1С:Предприятие. Создать справочники: 1) Валюта; 2) Клиенты. Каждый
справочник должен содержать не менее 4-х элементов. Продумайте структуры
справочников, чтобы выполнить следующие задачи: а) создайте документ с
вычислением суммы обмена и 1% процента пошлины от суммы обмена; б)
разработайте макет полученного документа с добавлением на форме кнопки
ПЕЧАТЬ; в) создать отчет по клиентам с указанием суммы обмена за
определенный период (день, месяц и т.д.).

Прайс договорной

Автоматизация процессов
4 месяца назад
guest_1736803129352
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

happy_devs
Владимир 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$6
1 день
Все сделано очень качественно и в срок со всеми пожеланиями и нюансами. Рекомендую исполнителя.
Очень хороший заказчик, проверка и оплата вовремя! Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
happy_devs
Владимир 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад