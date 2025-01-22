Нужно выполнить задание, по срокам до завтрашнего дня, а именно до 12 часов по мск, чем раньше тем лучше на самом деле



Автоматизировать работу обменного пункта, используя средства

1С:Предприятие. Создать справочники: 1) Валюта; 2) Клиенты. Каждый

справочник должен содержать не менее 4-х элементов. Продумайте структуры

справочников, чтобы выполнить следующие задачи: а) создайте документ с

вычислением суммы обмена и 1% процента пошлины от суммы обмена; б)

разработайте макет полученного документа с добавлением на форме кнопки

ПЕЧАТЬ; в) создать отчет по клиентам с указанием суммы обмена за

определенный период (день, месяц и т.д.).



Прайс договорной