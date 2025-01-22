Требуется выполнение 5 лабораторных работ по математике, 4 вариант. Все необходимые данные находятся на 114 странице и далее. Работа предполагает использование Excel для выполнения рутинных расчетов.
Выполнить задание: Разработка в среде 1C
Нужно выполнить задание, по срокам до завтрашнего дня, а именно до 12 часов по мск, чем раньше тем лучше на самом деле
Автоматизировать работу обменного пункта, используя средства
1С:Предприятие. Создать справочники: 1) Валюта; 2) Клиенты. Каждый
справочник должен содержать не менее 4-х элементов. Продумайте структуры
справочников, чтобы выполнить следующие задачи: а) создайте документ с
вычислением суммы обмена и 1% процента пошлины от суммы обмена; б)
разработайте макет полученного документа с добавлением на форме кнопки
ПЕЧАТЬ; в) создать отчет по клиентам с указанием суммы обмена за
определенный период (день, месяц и т.д.).
Прайс договорной
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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