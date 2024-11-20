Нужен скрипт на JavaScript для добавления водяных знаков на PDF. Скрипт должен обеспечивать загрузку файла и отображение превью в реальном времени. Требуется адаптивный интерфейс с настройками для текста и изображения водяного знака. Результатом будет архив с HTML, CSS и JS файлами, работающий автономно без интернета.
Лабораторные работы django
Необходимо написать простенький сайт и дополнять его по мере лабораторных работ, без особых визуальных излишеств. Самих работ на данный момент 7, есть примеры выполнения одной из работ. Основная суть задания это понимание вёрстки. Сайт нужно сделать на html/css, с использованием фреймворка джанго. В файлах прикреплю сами лабораторные задания
Заявки фрилансеров
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