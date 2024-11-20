Необходимо написать простенький сайт и дополнять его по мере лабораторных работ, без особых визуальных излишеств. Самих работ на данный момент 7, есть примеры выполнения одной из работ. Основная суть задания это понимание вёрстки. Сайт нужно сделать на html/css, с использованием фреймворка джанго. В файлах прикреплю сами лабораторные задания